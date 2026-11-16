الملك السعودي يعفي قائد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن من منصبه

وأوردت (واس) أمرا ملكيا جاء فيه "يعين الفريق الركن حمد بن السلمان مستشارا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية".كما صدر بتكليف الفريق الأول الركن بن حامد بن رقاد الرويلي، رئيس ، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة إضافة إلى مهامه الحالية.وخلال الأسابيع الماضية، مُنيت القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة بالأسلحة والإسناد الجوي، بخسائر كبيرة وانسحبت من أراض واسعة بعد هجوم مباغت لجماعة الحوثية في سبتمبر/ أيلول الماضي، ما مكنّها من السيطرة على لليمن ومنطقة الاستراتيجي.