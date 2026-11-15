اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

وقالت البحرية الإيرانية، في بيان، إن الناقلة اصطدمت باللغم قبل نحو ساعة، ما أدى إلى اندلاع النيران على متنها، مشيرة إلى أنها كانت تتحرك داخل منطقة محظورة شرق .وأضاف البيان أن الناقلة كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة الخاصة بالتعريف، واتهمها بمخالفة اللوائح والتحرك دون تنسيق مع الجيش الإيراني.وحذرت البحرية الإيرانية من أن التحرك دون التنسيق مع القوات المسلحة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن اسم الناقلة أو جنسيتها أو حجم الأضرار والخسائر البشرية الناجمة عن الحادث.