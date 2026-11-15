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توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
دوليات
2026-11-15 | 14:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
41 شوهد
أفادت وسائل إعلام عربية، بأن دورية إسرائيلية توغلت في ريف القنيطرة جنوبي
سوريا
، ونصبت حاجز تفتيش على طريق الأمل.
ويأتي هذا التوغل ضمن سلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في
محافظة القنيطرة
، والتي شهدت خلال الأيام الماضية إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش للمارة، فضلًا عن مداهمات واعتقالات.
وفي 11 تشرين الثاني الحالي، أفادت
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
" بأن القوات الإسرائيلية منعت مزارعين من قطاف
الزيتون
في الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، خلال توغلها في المنطقة.
وسبق ذلك تعرض صحافيين لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية أثناء توثيقهم التحركات العسكرية في ريف القنيطرة، وفق ما أعلنته الوكالة السورية.
وفي أحدث حصيلة نشرتها وكالة "سانا" استنادًا إلى تقرير مديرية إعلام القنيطرة، شهدت المحافظة خلال تشرين الأول الماضي 125 توغلًا إسرائيليًا و55 واقعة إقامة حواجز، إلى جانب عمليات اعتقال وقصف وتجريف للأراضي واستهداف مصادر المياه والثروة الحيوانية، كما وثق التقرير بقاء 7 أشخاص رهن الاعتقال، فضلًا عن 23 حالة اعتقال أعقبها الإفراج عن المحتجزين.
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