ترامب يتهم بايدن بتدمير هيئة تنظيم الطيران الأمريكية

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال (Truth Social): "كانت إدارة بايدن على (FAA). لقد أفسدوا كل ما طالته أيديهم. تم في عهد بايدن إنفاق مبالغ طائلة بشكل غير ، مما جعل النظام القديم والمعطّل أسوأ مما كان عليه قبل مجيئهم".وأكد ترامب أنه لدى إدارته خطة بشأن الجوية، ويتعين على الأمريكي الموافقة على تخصيص الأموال اللازمة لها على وجه السرعة.ووعد الرئيس الأمريكي بأنه في حال تنفيذ الخطة ستصبح خدمة المراقبة الجوية في الأفضل في العالم.وتم في يوم الجمعة الإعلان في جميع مطارات الولايات المتحدة، وللمرة الثالثة في التاريخ، عن تعليق مؤقت لرحلات الإقلاع بسبب عطل فني، واستمر هذا التعليق لمدة 4.5 ساعة.ووفقا لوزير النقل شون دافي، تعتقد السلطات الأمريكية أن الشلل الذي أصاب المطارات نجم عن محاولة استبدال أسلاك قديمة أثناء أعمال الصيانة الدورية."ومع استئناف حركة الملاحة الجوية تدريجيا، يضع هذا العطل الفني ملف تحديث أنظمة الطيران الفيدرالية على رأس أولويات النقاش في خلال المرحلة المقبلة. وتبقى الأنظار متجهة الآن إلى الكونغرس الأمريكي ومدى استجابته السريعة لطلبات التمويل الجديدة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والفنية لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطيران وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.