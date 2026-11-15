وزير النقل الأمريكي: اضطرابات الطيران تنتهي اليوم أو غداً والتحقيق مستمر في سبب الخلل

وقال دافي، في تصريحات لشبكة «إن بي سي»، إن السلطات سحبت جهاز التوجيه المعني، فيما تواصل التحقيق لتحديد ما إذا كانت المشكلة ناجمة عن خطأ في تركيب الجهاز أم عن عيب فني فيه.وأشار إلى أن التحقيق يهدف إلى تحديد السبب الدقيق للخلل، الذي انعكس على ، بالتزامن مع العمل على معالجة تداعياته وإعادة انتظام العمليات في المطارات.