اصطدام طائرتي شحن وركاب على ممرات مطار ميامي

ووقع الاصطدام الأرضي الطفيف بين طائرة الشحن من طراز وطائرة الركاب من طراز 737 مساء السبت، على ممرات السير الأرضية في مطار الدولي، واقتصرت الأضرار على تلامس أطراف الأجنحة.وبحسب تسجيلات برج المراقبة الجوية وتقارير الملاحة، شمل الحادث رحلة "كوبا إيرلاينز" رقم 427 القادمة من مدينة ، والتي كانت تسير نحو بوابة الوصول بعد هبوطها في الساعة 9:01 مساء بالتوقيت المحلي، بينما كانت رحلة الشحن التابعة لـ" " رقم 358 تستعد للمغادرة متجهة إلى بوغوتا في .وأظهرت التسجيلات أن طاقم طائرة "يو بي إس" تجاوز النقطة المحددة للتوقف ولم يعط أولوية المرور لطائرة كوبا إيرلاينز، مما أدى إلى تلامس طرف جناح طائرة الركاب مع طائرة الشحن قرب ممري السير "واي وبي".وأبلغ طاقم كوبا إيرلاينز عن فقدان جزء من طرف الجناح الأيسر، وأوقف المحركين إجراء احترازيا مع طلب سحب الطائرة إلى ساحة الوقوف، فيما أصدرت مراقبة الحركة الجوية أوامر فورية للطائرتين بالبقاء في مكانهما واستدعت فرق الإطفاء والطوارئ للمعاينة.ووصفت مصادر في الحادث بالبسيط، وأفاد "كوبا إيرلاينز" بأن راكبين فقط اشتكيا من آلام طفيفة في الظهر. ولم تصدر أو إدارة مطار ميامي الدولي بيانا رسميا مفصلا حول نتائج التحقيق الأولي حتى الآن.