إغلاق مطار دالاس الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة

ووفقا للتسجيلات، فقد تم إبلاغ الطائرات القادمة، بما فيها رحلات تابعة لشركة ساوث ، بوقف الاقتراب من المطار والتحليق في مسارات انتظار، مع توجيهها إلى مواصلة مساراتها الحالية.لم تتضح بعد طبيعة التهديد أو ما إذا كان بلاغا كاذبا.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار تعليق جميع الرحلات المغادرة في ، على خلفية.