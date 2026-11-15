"وول ستريت": إيران تعيد بناء ترسانتها

وقالت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إن تمتلك ما بين 1,500 و2,500 صاروخ في ترسانتها، بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم صحيفة "وول "، ما يمنح قدرة كبيرة على استهداف وحلفائها إذا استؤنفت الحرب.وقال المسؤولون إن هذا التقدير منخفض الثقة، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الإيرانية الجاهزة للإطلاق أو المخزنة، وأوضحوا أن إيران ما زالت تحتفظ بمخزون ضخم من الصواريخ.وأضاف المسؤولون أن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، مستعينة في الغالب بمكوّنات مخزنة، رغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا أضرارا بمنشآت إنتاج الصواريخ لديها، كما تملك طهران أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى.وتتعارض إعادة تكوين المخزون الإيراني مع تصريحات مسؤولين في الإدارة، بينهم ، قالوا فيها إن القدرات العسكرية الإيرانية دمّرت إلى حد كبير، كما أثرت هذه التقديرات في نقاشات داخل بشأن احتمال استئناف الضربات إلى جانب ، بحسب مسؤولين أمريكيين.ويقدر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، على نحو مماثل، أن إيران تمتلك أكثر من 1,500 صاروخ باليستي، لكن التقديرات تختلف بين المسؤولين في المنطقة الأوسع، لصعوبة تحديد العدد بدقة.