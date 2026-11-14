تقرير: إسرائيل تستعد لاحتمال التحرك منفردة ضد إيران

ذكر تقرير نشره موقع "واي نت" العبري أن تستعد لاحتمال التحرك منفردة مضطرة ضد ، دون مشاركة أمريكية.





وبحسب التقرير، لا ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حاليا تهديدا فوريا أو استعدادات إيرانية لهجوم، رغم التقرير الأخير للوكالة الذرية، وقد عبرت الوكالة في تقريرها الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، عن "قلق متزايد" بشأن منشأة نووية إيرانية غير معلنة في أصفهان. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي لا يبدو، في الوقت الحالي، راغبا في عملية مشتركة، وأن اهتمامه منصب على زيارته إلى .وبحسب التقرير، لا ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حاليا تهديدا فوريا أو استعدادات إيرانية لهجوم، رغم التقرير الأخير للوكالة الذرية، وقد عبرت الوكالة في تقريرها الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، عن "قلق متزايد" بشأن منشأة نووية إيرانية غير معلنة في أصفهان.

وأوضحت أنها لا تعرف موقعها بدقة ولا وضعها الرقابي ولا إن كانت تحوي مواد نووية، ولم يشر التقرير إلى أن عمليات تخصيب تجري فيها.



وأفاد التقرير بأن القوات في نطاق تضم نحو 17 قطعة حربية، بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة وطراد، ومن المتوقع وصول حاملة الطائرات " "، لكن بعض التقارير ترجح أنها ستحل محل " " لا أن تعزز القوة.



وبحسب معهد والباحث ستيفان كوهين، ينتشر في المنطقة نحو 200 طائرة مقاتلة أمريكية، ونحو 200 طائرة للتزود بالوقود جوا، غير أن القاذفات الأمريكية التي شاركت في العمليات فوق في مارس لم تعد إلى القواعد التي حُددت في المنطقة، وهبطت منذ منتصف أكتوبر 16 طائرة نقل أمريكية على الأقل في قاعدة عوفدا، كما نقلت إلى منظومة اعتراض من طراز " ".