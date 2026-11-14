الأمن اللبناني ينفي إبلاغ السلطات العراقية بشأن "قضية العلواني"

نفت للامن العام ، السبت، إبلاغ السلطات العراقية بشأن قضية النائب السابق الذي قتل في .​

وجاء في بيان صادر من المديرية، "تنفي جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام للأمن العام، اللواء ، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بـ«أسباب أخلاقية» أو بـ«الشرف»".

وأكدت المديرية أن "هذه المزاعم عارية تماماً عن ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعية الجميع إلى توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة.

وكان مصدر أمني لبناني أفاد، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق في .