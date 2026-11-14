الجيش الأمريكي يكشف عن "أرقام" تخص نقل النفط عبر هرمز

كشف ، السبت، عن "أرقام" تخص نقل النفط عبر .​

وقالت ، "أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط نقلت عبر من قبل شركائنا الخليجيين".

وأضافت "مقاتلات إف 16 تنفذ دوريات فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.