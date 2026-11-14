التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

أعلن "تحالف دعم الشرعية" في ، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقتي والمنطقة الجنوبية في .

وأكد التحالف أن قوات التحالف تمكنت من التعامل مع المسيّرتين وإحباط وصولهما إلى أهدافهما، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مواقع الاعتراض أو وقوع إصابات وأضرار مادية.



وأشار إلى استمرار قوات التحالف في رصد التهديدات الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة.