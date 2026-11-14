انقلاب سفينة سياحية في نهر الميسيسيبي بعد اصطدامها بناقلة نفط

ولم يكن قد مضى أكثر من ساعتين على رسو السفينة السياحية التي تحمل اسم "أميركان هيريتيدج" وتشغلها شركة "أميركان كروز لاينز"، في ميناء في نيو اورلينز حتى اصطدمت بها الناقلة "أتلانتيك أسفالت".وعلى الرغم من أن الركاب كانوا يغادرون السفينة عند وقوع الاصطدام إلا أنه لم تسجل أي حالة وفاة.ولاية لويزيانا، ، للصحافيين "إنها معجزة، معجزة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى في ".وصرحت هيلينا ، رئيسة بلدية ، في مؤتمر صحافي، أنه تم نقل 32 شخصا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، لكن لم تكن بينهم أي إصابات حرجة.وأضافت أن اثنين من المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى هما من الذين كانوا يشاركون في عمليات إجلاء الركاب من السفينة.وقدّرت مورينو إجمالي عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة السياحية بما يراوح بين 180 و190 شخصا.وأكدت شركة "أميركان كروز لاينز" وقوع الحادث في بيان، قائلة "تم إجلاء الضيوف وأفراد الطاقم، ونحن نشعر بقلق بالغ على جميع المتضررين".