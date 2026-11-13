الصحة العالمية: 950 ألف نازح في غزة معرضين للفيضانات

وقالت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، راينهيلده فان دي فيردت، خلال مشاركتها عبر الإنترنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب في جنيف، إن "النظام الصحي في يعمل فوق طاقته، في ظل نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية، واستمرار تعرض المنشآت الصحية للهجمات".وأضافت أن "الأمطار التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية تمثل مؤشراً على حجم المخاطر خلال الأشهر المقبلة، محذرة من أن اختلاط مياه الصرف الصحي والنفايات بالمياه الملوثة داخل المخيمات يزيد من مخاطر انتشار الأمراض".وكشفت أن "حالات عدوى الجهاز التنفسي الحادة ارتفعت بنحو 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل 11 بالمئة من إجمالي المراجعات الطبية، فيما تعرضت نحو 9 منشآت صحية لأضرار مختلفة، وأعاقت الأمطار وصول العاملين والمرضى إلى المرافق الصحية".وطالبت المنظمة بـ"السماح بإدخال الخيام والأغطية البلاستيكية ومستلزمات توفير المياه النظيفة وإدارة النفايات، فضلاً عن المعدات المختبرية والأجهزة الطبية وقطع الغيار والمولدات والوقود"، مؤكدة أن "تحديد مسببات الأمراض بسرعة يتطلب معدات غير متوفرة حالياً في القطاع".وأكدت فيردت أن " الرابع في غزة سيشكل اختباراً جديداً لنظام صحي بلغ أقصى قدراته، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة المخاطر المتزايدة".