رئيس الموساد في واشنطن لبحث الحرب على إيران مع مسؤولين بإدارة ترامب

ونقل موقع «أكسيوس»، عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن غوفمان سيلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، فيما تشير التوقعات إلى توجهه لاحقاً إلى مدينة للقاء للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.وتأتي الزيارة بالتزامن مع مساعي الإسرائيلي لإقناع باستئناف الحرب، خصوصاً أن غوفمان يُعد من المقربين منه.وسبق لرئيس أن زار في تموز الماضي، والتقى مدير الاستخبارات المركزية ومسؤولين في ، وبحث معهم الحرب على وبرنامجها النووي.