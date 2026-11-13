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رئيس الموساد في واشنطن لبحث الحرب على إيران مع مسؤولين بإدارة ترامب
دوليات
2026-11-13 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
يزور رئيس جهاز
الموساد
الإسرائيلي، رومان غوفمان، العاصمة الأمريكية
واشنطن
، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي
إدارة الرئيس دونالد ترامب
بشأن الحرب على
إيران
.
ونقل موقع «أكسيوس»، عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن غوفمان سيلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، فيما تشير التوقعات إلى توجهه لاحقاً إلى مدينة
ميامي
للقاء
المبعوث الخاص
للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.
وتأتي الزيارة بالتزامن مع مساعي
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
لإقناع
ترامب
باستئناف الحرب، خصوصاً أن غوفمان يُعد من المقربين منه.
وسبق لرئيس
الموساد
أن زار
واشنطن
في تموز الماضي، والتقى مدير الاستخبارات المركزية
جون راتكليف
ومسؤولين في
البيت الأبيض
، وبحث معهم الحرب على
إيران
وبرنامجها النووي.
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