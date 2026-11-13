سنتكوم تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين باتجاه البحرين.. وطهران تتحدث عن إسقاط مسيرة أمريكية



أعلنت «سنتكوم»، اليوم الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين ايرانيتين اطلقت باتجاه مملكة ، فيما أعلنت البحرية الإيرانية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو-1» جنوبي البلاد.



وذكرت «سنتكوم» في بيان، أن أنظمة الدفاع والرصد المبكر رصدت تحرك المسيرتين وتعاملت معهما وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، مؤكدة أن عملية الاعتراض حالت دون وصولهما إلى أهدافهما.



في المقابل، أعلنت بحرية الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز «إم كيو-1» في منطقة كوهستك جنوبي .