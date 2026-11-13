انخفاض سهم "مايكروسوفت" بعد عطل واسع

وبحلول الساعة 14:01 بتوقيت ، انخفض سهم شركة " " بنسبة %3.33% إلى 506.12 دولار للسهم، بحسب ما أظهرته التداولات.وكانت خدمة "داون" ديتكتور"، التي ترصد نشاط المواقع الإلكترونية الشهيرة، قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي شکاوی واسعة النطاق بشأن عمل خدمات "مايكروسوفت" من 74 دولة وإقليما.وبدأت الشكاوى ترد مساء الخميس من مستخدمين بسبب أعطال في عمل عدة خدمات تابعة لـ "مايكروسوفت"، وسجلت غالبيتها في وقال لامانا نائب رئيس الشركة، إن الأعطال الجماعية في خدمات "مايكروسوفت" لم تكن نتيجة أفعال قراصنة أو أي تدخل خارجي آخر.