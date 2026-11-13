موجة افلاس في ألمانيا

وسجلت المحاكم الابتدائية الألمانية 2067 طلبا لإجراءات الإعسار في أغسطس 2026، بزيادة 4.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق ما أعلنه مكتب .وكان معدل الزيادة قد بلغ 8% في يوليو الماضي. وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغ عدد حالات إفلاس الشركات 17252 حالة، بزيادة 6.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن قيمة مطالبات الدائنين تراجعت من 37.2 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 25.9 مليار يورو، ما يعني أن الشركات المتضررة كانت حجما في المتوسط.وسجل قطاع النقل والتخزين أعلى نسبة إفلاس بواقع 97.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاه قطاع الضيافة ثم قطاع البناء.ولا تحتسب طلبات الإفلاس إلا بعد صدور القرار الأول من محكمة الإعسار، ما يعني أن تقديم الطلب الفعلي يسبق تسجيله في كثير من الأحيان بنحو ثلاثة أشهر.وبناء على الطلبات الواردة بالفعل، يتوقع معهد "لايبنتس" للبحوث الاقتصادية تسجيل عدد أقل من الحالات خلال شهري وديسمبر.