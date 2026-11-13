نتنياهو يلوح بضرب إيران من جديد

فبينما يقترب من مغادرة السلطة، لا يزال يحتفظ بصلاحيات رئيس الحكومة الانتقالية، في وقت يحذر فيه من خطوات عسكرية قد تعرقل انتقال الحكم وتضع قادة المؤسسة الأمنية أمام معضلة.وفي ظل غياب ضوء أخضر أميركي، وعدم اعتبار الجيش الإسرائيلي الضربة ضرورة عاجلة، وفق الكاتب نظير مجلي، يتجاوز الخلاف مسألة المواجهة مع إلى توقيت القرار وتداعياته السياسية والأمنية.صلاحيات واسعة والجيش لا يرى ضرورة عاجلةويوضح مجلي، أن القانون الإسرائيلي يقيد صلاحيات الحكومة الانتقالية في بعض الملفات، لكنه يمنحها صلاحيات واسعة في القضايا الأمنية، شريطة القدرة على الدفاع قانونيا عن أسباب قراراتها ودوافعها.وبحسب مجلي، يسرب الجيش معلومات إلى المعارضة والشارع تفيد بعدم وجود حاجة ملحة إلى ضرب إيران حاليا، وبإمكان تأجيل العملية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.وتبرز الضرورة العسكرية، وفق هذا التقدير، إذا بادرت إيران إلى مهاجمة ، وعندها يكون الجيش مستعدا للرد عليها، لا لبدء حرب يسعى نتنياهو إلى حشد الدعم الأميركي لها.رقابة ومخاوف من استغلال الوقتيضع مجلي تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في صلب الأزمة، فإلى جانب صلاحيات الحكومة الأمنية، يتيح القانون رقابة برلمانية من خلال اجتماعات سرية تستمع خلالها اللجنة إلى مبررات القرارات العسكرية.لكن الحكومة ترفض، وفق مجلي، السماح للجنة بالاجتماع قبل يوم الإثنين، ما أثار مخاوف من استغلال نتنياهو الفترة الفاصلة لشن عملية عسكرية قبل انعقاد الاجتماع وفرض أمر واقع.ويشير مجلي إلى أن الجيش يتلقى أوامره من الحكومة، لكنه يستطيع الاعتراض والتأثير في الرأي العام.آیزنکوت بين منع الحرب وتشكيل الحكومةيرى مجلي أن تحرك آيزنكوت العلني يستهدف منع خطوات قد تعرقل انتقال السلطة. فما زال أمامه ستة أسابيع لتشكيل ائتلاف حكومي، وقد تؤدي حرب جديدة مع إيران أو فتح جبهة أخرى إلى إرباك مساعيه.ويضيف أن الحسابات السياسية حاضرة بقوة في هذا الخلاف، إذ قد يضع اندلاع الحرب آيزنكوت الرئيس السابق للأركان، في موقف محرج خلال سعيه إلى تشكيل الحكومة، بسبب خبرته العسكرية وموقعه السياسي.وينطبق الأمر أيضا على حليفه ، إذ قد يظهر الرجلان وكأنهما يقفان ضد الجيش أو يعارضان عملية تقدمها الحكومة باعتبارها ضرورة أمنية.وفي موازاة ذلك، لم يمنح الرئيس الأميركي إسرائيل ضوءا أخضر للعملية حتى الآن، رغم رغبة نتنياهو في أن تكون الحرب إسرائيلية.ويقول مجلي إن نتنياهو يحاول إقناع آيزنكوت بتقديم معلومات إلى عن تطوير إيران أسلحة نووية وتسريع برنامج صواريخها الباليستية، بهدف إقناعه بضرورة تنفيذ الضربة فورا.وامتد الاجتماع بين نتنياهو وآيزنكوت الذي كان مقررا لمدة ساعة، إلى ثلاث ساعات، من دون حسم الموقف.