عطل في "مايكروسوفت" يربك العالم

وقالت " " إنها "تسعى جاهدة لاستكشاف جميع السبل للحد من التأثير"، وإنها أعادت تشغيل الخوادم على أمل استعادتها. لكنها حذرت من أن الخوادم التي أعيد تشغيلها "قد تتوقف عن الاستجابة مرة أخرى بمجرد تلقيها حركة مرور"، مشيرة إلى أنها "تحلل البيانات التشخيصية لتحديد سبب حدوث هذا السلوك".وبدأ الانقطاع حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش. وقال موقع "داونديتكتور" في منشور على "إكس" إن "البلاغات المتعلقة بأوت لوك وحدها بلغت ذروتها عند أكثر من ألفي ضعف مستواها الطبيعي".وفي ، قال وزير بيرك إنه تم إطلاعه على تفاصيل الانقطاع، مضيفاً: "من وجهة نظر مايكروسوفت في هذه المرحلة، فإنهم لا يعتقدون أنهم يتعاملون مع حادث إلكتروني. إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع موقف مشابه إلى حد ما لما شهدناه فيما يتعلق بكراود حيث حدث خطأ في أحد التحديثات".وفي ، تأثرت المؤسسات الحكومية والشركات واضطرت إلى العودة إلى أساليب العمل اليدوية، وأعلنت النيوزيلندية إيقاف معالجة جميع طلبات التأشيرات مؤقتا.وفي كندا، أعلنت مؤسسة "يونيتي هيلث تورونتو" حالة " " بسبب الانقطاع، وهو رمز يُلجأ إليه عند فقدان أو عطل في البنية التحتية. وأوضحت أن نظام البريد الإلكتروني تعطل، لكن رعاية المرضى والمقيمين لم تتأثر، مؤكدة أن "مستشفياتنا تظل آمنة ومفتوحة لتقديم الرعاية".