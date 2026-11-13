الحرس الثوري يعلن تدمير رادار أمريكي في البحرين

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيانها المرقم 22 إن "القوة الجوفضائية استهدفت رادار أمريكيا للإنذار المبكر في ودمرته"، وذلك ردا على "اعتداء العدو الجوي على برج اتصالات في سيريك".وهذا الإعلان هو الأول من نوعه عن هجوم على مواقع عسكرية أمريكية في دولة ⁠خليجية منذ مطلع سبتمبر أيلول.وأضاف البيان أن هذه الخطوة " جدي للعدو المعتدي لإنهاء أعماله الاستفزازية الجوية وتهريب النفط في "، مشيرا إلى أن القوة الجوفضائية "في حالة جهوزية تامة للمواجهة بلا حدود في حال تكرار التجاوزات". وهدد البيان الشركات المخالفة التي "تنخدع بالعدو بأنها ستواجه عقوبات أشد"، دون تسميتها أو تحديد طبيعتها.ولم يحدد بيان طبيعة الرادار المستهدف ولا موقعه الدقيق داخل البحرين، كما لم يصدر تعليق أمريكي أو بحريني حتى الآن.