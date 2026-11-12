مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن ويتضامن مع السعودية

وقال المجلس، "ندين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن"، معربا عن تضامنه "مع "، وأكد "حقها في "، وشدد على "ألا حل عسكريا للنزاع في ".

ودعا الدول الأعضاء الى "تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وتهريبها".

كما اعرب عن قلق "البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتنامي خطر المجاعة واسعة النطاق"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عن موظفي والمنظمات والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن".