مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن ويتضامن مع السعودية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيطاليا تهزم فرنسا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581279-639301134319340935.jpg
مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن ويتضامن مع السعودية
دوليات
2026-11-12 | 15:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
212 شوهد
أدان
مجلس الأمن الدولي
، الخميس، "هجمات الحوثيين" على السفن، فيما أعلن تضامنه مع
السعودية
.
وقال المجلس، "ندين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن"، معربا عن تضامنه "مع
السعودية
"، وأكد "حقها في
الدفاع عن النفس
"، وشدد على "ألا حل عسكريا للنزاع في
اليمن
".
ودعا
مجلس الأمن
الدول الأعضاء الى "تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وتهريبها".
كما اعرب عن قلق "البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتنامي خطر المجاعة واسعة النطاق"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عن موظفي
الأمم المتحدة
والمنظمات والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الجامعة العربية تدين "تصعيد الحوثيين" ضد السعودية
13:40 | 2026-09-08
السعودية تطلب مساعدة باكستان لمواجهة هجمات الحوثيين
12:01 | 2026-10-12
بيان مشترك لأربع دول يطالب بوقف هجمات الحوثيين على السعودية
12:20 | 2026-10-11
النقد الدولي يكشف مدى تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد السعودي
15:11 | 2026-10-22
مجلس الأمن
الحوثيون
مجلس الأمن الدولي
الدفاع عن النفس
الأمم المتحدة
الأمن الدولي
السعودية
خليج عدن
مجلس ال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يسجل أرقاما مرتفعة جديدة أمام الدينار
اقتصاد
29.93%
09:07 | 2026-11-11
الدولار يسجل أرقاما مرتفعة جديدة أمام الدينار
09:07 | 2026-11-11
بيان من الرافدين يخص سلف الوجبات الخامسة والسادسة والسابعة
محليات
29.74%
11:30 | 2026-11-11
بيان من الرافدين يخص سلف الوجبات الخامسة والسادسة والسابعة
11:30 | 2026-11-11
انهيار في الحارثية ببغداد
محليات
23.29%
03:57 | 2026-11-13
انهيار في الحارثية ببغداد
03:57 | 2026-11-13
التفاصيل الكاملة لمقتل أحمد العلواني في بيروت
أمن
17.04%
05:44 | 2026-11-12
التفاصيل الكاملة لمقتل أحمد العلواني في بيروت
05:44 | 2026-11-12
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
الأكثر مشاهدة
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
اخترنا لك
إيران تعلن إسقاط طائرة أمريكية
06:03 | 2026-11-13
إيران تعلن إسقاط طائرة أمريكية
05:50 | 2026-11-13
أكثر من 4 آلاف مرتزق من 70 دولة يقاتلون إلى جانب قوات كييف
05:29 | 2026-11-13
انفجار بناقلة غاز مسال في مضيق هرمز
02:33 | 2026-11-13
نتنياهو يلوح بضرب إيران من جديد
01:57 | 2026-11-13
مرسيدس تدرس إغلاق بعض مصانعها
00:58 | 2026-11-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.