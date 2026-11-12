هجوم يستهدف مدينة سيريك جنوبي إيران

أفادت الإيرانية، مساء الخميس، بوقوع هجوم استهدف مدينة سيريك جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر، "مدينة سيريك في محافظة هرمزغان تعرضت لهجوم عدائي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي أعرب، أمس الأربعاء، عن أمله ألا يضطر لتدمير المزيد في ، مضيفا "هناك الكثير من العمل المطلوب لإعادة بناء ما دمرناه".



