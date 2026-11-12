ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في نيويورك

وقال ، "8 قتلى و18مصابا إثر انهيار مبنى سكني في بروكلين".

يشار الى أن جزءاً من مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق انهار في حي بمنطقة بروكلين في مدينة الأمريكية.

وقالت في نيويورك، إن الحصيلة الأولية للحادث بلغت قتيلين و17 مصاباً، بينهم أربع حالات حرجة وسبعة أطفال، فضلاً عن إصابة رجل إطفاء بجروح طفيفة.