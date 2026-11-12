ايران تعلن انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز وتوجه تحذيراً للسفن

وقالت التابعة للحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين من طراز "سوبرتانكر"، وكانتا تحملان معاً أكثر من 4 ملايين برميل من النفط، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال الليلة الماضية، وأدى إلى اندلاع النيران فيهما.واتهم البيان، السفينتين بإيقاف أنظمة الملاحة الخاصة بهما والتعاون مع الجيش الأميركي لعبور مسار بحري غير مصرح به في الجزء الجنوبي من .ووجّه ، تحذيراً إلى السفن العابرة في ومضيق هرمز، مهدداً بأن أي سفينة تقدم على إيقاف أنظمة الملاحة أو التعاون مع القوات الأميركية لعبور المسارات "غير المصرح بها"، ستواجه المصير نفسه.