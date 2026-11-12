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مبعوثا ترامب في موسكو.. بوتين يستعد لاجتماع حاسم بشأن إنهاء حرب أوكرانيا
دوليات
2026-11-12 | 00:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
86 شوهد
وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية
موسكو
، في زيارة تهدف إلى عقد مباحثات مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
بشأن تطورات المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام روسية، أن المبعوثين وصلا إلى
مطار فنوكوفو
، حيث كان في استقبالهما
الممثل الخاص
للرئيس الروسي
كيريل دميترييف
، على أن يلتقيا
بوتين
في وقت لاحق اليوم داخل الكرملين.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر مطلعة أن ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعاً مع دميترييف قبل بدء المحادثات مع الرئيس الروسي، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية بين
موسكو
وكييف.
وتأتي الزيارة عقب اختتام جولة من المحادثات الروسية الأوكرانية، الأربعاء، في العاصمة الإماراتية
أبوظبي
، ضمن المساعي الدبلوماسية التي تقودها
واشنطن
لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين.
ومن المنتظر أن يتوجه المبعوثان الأميركيان، عقب انتهاء زيارتهما إلى موسكو، إلى العاصمة الآيرلندية دبلن، لإطلاع الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
على نتائج مباحثاتهما مع الجانب الروسي.
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فلاديمير بوتين
كيريل دميترييف
مطار فنوكوفو
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فلاديمير
زيلينسكي
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