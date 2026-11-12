مبعوثا ترامب في موسكو.. بوتين يستعد لاجتماع حاسم بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن المبعوثين وصلا إلى ، حيث كان في استقبالهما للرئيس الروسي ، على أن يلتقيا في وقت لاحق اليوم داخل الكرملين.ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر مطلعة أن ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعاً مع دميترييف قبل بدء المحادثات مع الرئيس الروسي، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية بين وكييف.وتأتي الزيارة عقب اختتام جولة من المحادثات الروسية الأوكرانية، الأربعاء، في العاصمة الإماراتية ، ضمن المساعي الدبلوماسية التي تقودها لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين.ومن المنتظر أن يتوجه المبعوثان الأميركيان، عقب انتهاء زيارتهما إلى موسكو، إلى العاصمة الآيرلندية دبلن، لإطلاع الرئيس الأوكراني على نتائج مباحثاتهما مع الجانب الروسي.