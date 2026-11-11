وقال رضائي في تغريدة على "أكس" : "لا مسافة آمنة، ولا ملاذ آمنا، ولا حصانة" في حال شن هجوم على .وتأتي تصريحاته في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استئناف القتال، بعد صراع بين وواشنطن بدأ بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران في فبراير.وفي وقت سابق من الأربعاء، أطلق رضائي تهديدا مماثلا باستهداف قواعد أمريكية في أوروبا ومناطق بعيدة إذا استخدمتها لشن هجمات جديدة على إيران.