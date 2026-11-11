دول الأمن الجماعي تحذر من اقتراب "بنى عسكرية" من حدودها

وجاء في إعلان الجماعي، الصادر عقب قمة المنظمة في اليوم الأربعاء، والمنشور على الموقع الرسمي للكرملين: "نعرب عن قلقنا إزاء تفاقم التهديدات والمخاطر الاستراتيجية المرتبطة باقتراب البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية لدول منفردة وأخرى منضوية في تحالفات وائتلافات عسكرية مختلفة من حدود الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وشدد الإعلان على رفض نشر منظومات تسليح على امتداد محيط منطقة مسؤولية المنظمة إذا كانت تشكل تهديدا للأمن الجماعي.وأكدت الدول الأعضاء ضرورة ألا يجري تعزيز أمن أي دولة أو تحالف على حساب أمن الآخرين، معلنة اعتزامها المشاركة في إعداد الميثاق الأوراسي للتنوع والتعددية القطبية في الحادي والعشرين.كما أعربت عن أسفها لعدم تنفيذ المبادرة الروسية الرامية إلى الحفاظ على الوضع القائم بشأن الترسانات النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكية، بعد انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" في فبراير 2026.وخلال القمة التي ترأسها الرئيس الروسي في الكرملين، أعلن أن الدول الأعضاء تتجه إلى اتخاذ قرارات مهمة لتطوير قواتها الجماعية، تشمل تعزيز المكون الجوي وتشكيل متنقلة للدفاع الجوي خلال العمليات العسكرية المشتركة.وأفادت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن القمة أقرت مجموعة من الوثائق المتعلقة بتطوير التعاون السياسي والعسكري ومكافحة الإرهاب، كما تقرر انتقال رئاسة المنظمة من إلى طاجيكستان اعتبارا من أول يناير 2027.