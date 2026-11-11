قاليباف: واشنطن لم ترد رسمياً على مطالبنا السبعة لفتح هرمز

وقال قاليباف في تصريحات إنه "على تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة من أجل فتح واستئناف المفاوضات"، مبيناً أن "الكرة باتت في ملعب الأمريكيين وعليهم اتخاذ القرار والإعلان عنه".وأضاف أن "فريق التفاوض الإيراني لم يشهد أي تغيير"، مؤكداً "استمراره مسؤولاً عن إدارة المفاوضات".