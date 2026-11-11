بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا ينهي التنافس

وقال بيسنت، في تصريحات أعدت لإلقائها أمام للعلاقات الأمريكية الصينية في : إن " تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع ، تقوم على المعاملة بالمثل، رغم استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية".وأضاف أن "البلدين يعتزمان إطلاق حوار بشأن تقنيات المتقدمة؛ بهدف تقليل المخاطر المشتركة وتجنب سوء الفهم، مع تبادل الخبرات في تقييم النماذج واختبارها قبل إطلاقها، وضمان استمرار الرقابة البشرية عليها".وأشار إلى أن "الجانبين اتفقا على إنشاء قناة اتصال مباشرة للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".وأوضح بيسنت أن "المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين لا تمنع التعاون في المجالات التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً"، مؤكداً استمرار الاختلافات بين البلدين بشأن المصالح والتوجهات الاستراتيجية.وفي الملف الاقتصادي، أشار إلى التفاهم على إنشاء مجلس للتجارة لبحث تخفيض الرسوم على سلع بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه، إلى جانب مجلس للاستثمار يتولى مناقشة وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.وأكد أن " تسعى إلى تقليل المخاطر في علاقاتها التجارية مع ، وليس إنهاء الارتباط الاقتصادي بين البلدين".وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين، للمشاركة في قمة (أبيك)، يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي لبحث الملفات الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة.