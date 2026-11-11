مبعوث ترامب: كنا ضيوفاً سيئين في العراق

وقال خلال جلسة حوارية استضافها معهد "تشاتام هاوس"، إن "الرؤية الأميركية الحالية تقوم على التعلم من دروس الماضي، وتحمل المسؤولية عن التجربة السابقة في ، فقد كنا ضيوفا سيئين"، مشيراً إلى أن لم تكن تلتزم في السابق بمبدأ ترك العراق يكون عراقاً، وهو ما قال إن تعمل على تغييره في المرحلة الراهنة.وفي الشأن الإقليمي، لفت باراك إلى أن العراق يواجه وضعاً معقداً بحكم امتلاكه أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع ، فضلاً عن الروابط الدينية المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن العلاقة الأميركية مع العراق تختلف عن علاقته بطهران.وشدد المبعوث الأميركي على أهمية أن يؤدي العراق دوره في المنطقة، وأن يعتمد التفاهم والتفاعل والتجارة لفتح آفاق جديدة أمام علاقاته، داعياً إلى ترسيخ سيادة القانون، ولا سيما أن شركات استثمارية كبرى تتطلع إلى دخول السوق العراقية والعمل فيها.