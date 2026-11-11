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مبعوث ترامب: كنا ضيوفاً سيئين في العراق
دوليات
2026-11-11 | 06:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,790 شوهد
أكد المبعوث الأميركي
توم باراك
أن
الولايات المتحدة
تتحمل مسؤولية تجاه ما قامت به في
العراق
على مدى 23 عاماً، معترفاً بأن بلاده لم تكن ضيفاً جيداً، فيما أشار إلى أن رؤية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تقوم على ترك العراق يحدد مساره بنفسه، وصولاً إلى عراق موحد ومزدهر.
وقال
باراك
خلال جلسة حوارية استضافها معهد "تشاتام هاوس"، إن "الرؤية الأميركية الحالية تقوم على التعلم من دروس الماضي، وتحمل المسؤولية عن التجربة السابقة في
العراق
، فقد كنا ضيوفا سيئين"، مشيراً إلى أن
واشنطن
لم تكن تلتزم في السابق بمبدأ ترك العراق يكون عراقاً، وهو ما قال إن
إدارة ترامب
تعمل على تغييره في المرحلة الراهنة.
وفي الشأن الإقليمي، لفت باراك إلى أن العراق يواجه وضعاً معقداً بحكم امتلاكه أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع
إيران
، فضلاً عن الروابط الدينية المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن العلاقة الأميركية مع العراق تختلف عن علاقته بطهران.
وشدد المبعوث الأميركي على أهمية أن يؤدي العراق دوره في المنطقة، وأن يعتمد التفاهم والتفاعل والتجارة لفتح آفاق جديدة أمام علاقاته، داعياً إلى ترسيخ سيادة القانون، ولا سيما أن شركات استثمارية كبرى تتطلع إلى دخول السوق العراقية والعمل فيها.
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