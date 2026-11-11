تحذيرات روسية من عودة الحرب بين واشنطن وطهران

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ، إن حشد مجموعات حاملات طائرات أميركية وقوات من مشاة البحرية في المنطقة يثير مخاوف من عودة المواجهات، محذراً من تداعيات خطيرة واحتمال اتساع رقعة الصراع.في المقابل، كشفت تقارير أن تتجه إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على ، بدلاً من العودة إلى الحرب أو إبرام اتفاق، فيما تتمسك بسبعة شروط للتوصل إلى تفاهم، أبرزها وقف الحرب ورفع الحصار البحري والإفراج عن أصولها المجمدة.ورغم تأكيد استمرار جهود الوساطة ووجود أجواء إيجابية، لا تزال الخلافات قائمة بشأن الملف النووي الإيراني وأولويات المفاوضات، وسط غياب مؤشرات على اتفاق وشيك.