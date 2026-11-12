قتيلان و17 مصاباً بانهيار مبنى في نيويورك

وقالت في ، إن الحصيلة الأولية للحادث بلغت قتيلين و17 مصاباً، بينهم أربع حالات حرجة وسبعة أطفال، فضلاً عن إصابة رجل إطفاء بجروح طفيفة.من جانبه، أعلن نيويورك زهران ممداني وفاة شخصين على الأقل، موضحاً أن عمليات البحث والإنقاذ انطلقت بعد دقيقة واحدة فقط من تلقي الشرطة بلاغاً بالحادث.ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل تمشيط الركام باستخدام الطائرات المسيّرة وشاحنات الشفط، بالتزامن مع إجراء إدارة المباني فحوصات للأبنية المجاورة للتأكد من سلامتها.