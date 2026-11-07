أجواء عربية في قلب أميركا.. هتافات وأهازيج خلال كلمة عبد الرحمن السيد

ولفتت الهتافات العربية انتباه الحاضرين، إذ تفاعل المشاركون مع الأهازيج التي رافقت كلمة السيد، لتتحول اللحظات إلى مشهد متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتداول ناشطون مقاطع مصورة من المشهد، أظهرت تفاعل الحاضرين مع الهتافات، التي تضمنت عبارات عربية وشعارات داعمة لفلسطين، بالتزامن مع حديث السيد عن فوزه في الانتخابات، ومواقفه بشأن القضايا الداخلية والخارجية.ويأتي هذا التفاعل في أعقاب فوز السيد بمقعد في الأميركي عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول مسلم يفوز بعضوية المجلس، في نتيجة حظيت باهتمام واسع داخل وخارجها.