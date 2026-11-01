بالفيديو.. مركبة تسقط من أعلى مجسر حي العدل في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "منذ ساعات الصباح الباكر، أشرف مدير المرور العام الفريق ا عدي سمير الحساني ميدانياً على حادث مروري تمثل بسقوط مركبة من أعلى مجسر سريع العدل باتجاه منطقة الشعلة، نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة".واضافت ان "الحادث أسفر عن إصابة سائق المركبة بإصابات طفيفة، فضلاً عن تعرض المركبة لأضرار مادية جسيمة".وأكد مدير المرور العام "أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة"، مشدداً على أن "الالتزام بقواعد وأنظمة المرور يمثل مسؤولية مشتركة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرورية فالسرعة المفرطة لحظة تهور قد تكون عاقبتها خسارة لا تُعوّض".