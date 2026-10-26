بالفيديو.. شبيه لامين يامال يثير تفاعلاً بين الجماهير في لندن

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تجمع عدد من الجماهير حول شاب يُشبه نجم برشلونة الإسباني ، في العاصمة البريطانية ، حيث حرص عدد من الحاضرين على الاقتراب منه والتفاعل معه، في مشهد أثار اهتمام المتابعين.

وأظهر الفيديو التفاف الجماهير حول الشاب والتعامل معه كما لو كان النجم الإسباني، وسط تفاعل لافت، ما أعاد تسليط الضوء على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها يامال، أحد أبرز المواهب الشابة في عالم كرة القدم.