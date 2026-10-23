شاهد بالفيديو.. استهداف سيارة مدير الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب

وقال المصدر لـ ، ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا سيارة للشركة العامة لإنتاج في الجنوب قيس الأحمد بعبوة ناسفة اثناء توقفها امام منزله في منطقة المطيحة وسط مدينة ، ما ادى الى إلحاق اضرار مادية".واضاف ان "التفجير لم يسفر عن تسجيل اية خسائر بشرية".