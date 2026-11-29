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السومرية نيوز - سياسة



أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، أن الجيش العراقي يمثل العراق بأكمله، ومن واجباته الانتشار على الحدود، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية أقرت بحق الحكومة في بيع النفط وإغلاق منافذ التهريب غير الرسمية.