كانت تلك آخر كلمات الشاب السوري ، البالغ 19 عاماً،قبل أن تنتهي حياته بطريقة مأساوية في مدينة الهولنديةقبل نحو ثلاث سنوات ونصف، وصل محمد إلى هولندا هرباً من الحـ رب في ، وحيداً ومن دون عائلتهسنوات من الانتظار والعزلة دفعته إلى الإد.مـ ان وأزمات نفسية حادة.وعندما لحقت به عائلته عام 2024، لم يُسمح له بدخول منزلها، بناءً على توصيات فرق ، خوفاً على إخوته الصغار.في ليلة وصلت فيها الحرارة إلى 4.5 درجات تحت الصفر، طرق محمد باب والده عند الثانية فجراً، متوسلاً الدخول.لكن والده، المقيّد بتلك التوصيات، رفض فتح البابلم يجد محمد مأوى سوى مجمد طعام قديم "فريزر" على الرصيف.. دخله بحثاً عن الدفء، وأغلق غطاءه على نفسه، لكنه لم يستطع الخروج مجدداً.وفي اليوم التالي، كانت الفاجعة...شقيق محمد، البالغ 15 عاماً، يعثر عليه جـ ثـ ة داخل "الفريزر"الشرطة الهولندية استبعدت وجود شبهة جنائية،فيما فتحت بلدية أوترخت تحقيقاً لمراجعة دور فرق الرعاية الاجتماعية والقرارات التي سبقت المأساة.أما الأب المفجوع، فلخص حكايته بكلمات تختصر حجم الكارثة:«جئت من سوريا لأضع أطفالي في أمان.. وللأسف فقدت أكبرهم هنا».