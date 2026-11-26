من مشاهد الشغب في فرنسا إلى دعاية تخطف الأنظار حول العالم! مقطع فيديو لواجهة متجر زجاجية تصمد أمام محاولات التحطيم أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعدما لفت الأنظار بقوة الزجاج وقدرته على مقاومة الضربات المتكررة.

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