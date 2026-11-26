صحة أفضل ومزاج أحلى… بـ10 خطوات!
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وداعًا للعلاج الكيميائي.. علماء في كوريا الجنوبية ينجحون في إعادة برمجة خلايا سرطان القولون إلى خلايا سليمة دون تدميرها
04:55 | 2026-11-25
ثلاثة رؤساء وطاولة واحدة.. هل يُعاد رسم النظام العالمي وأين يقف العراق؟
09:48 | 2026-11-24
خمس متسابقات عربيّات في ملكة جمال الكون 2026... ما هي الإطلالة الأجمل؟
03:11 | 2026-11-24
بينها رئيس هيئة المنافذ.. رئيس الوزراء يصدر جملة من الاعفاءات والإقالات
02:40 | 2026-11-24
رونالدو يعتزل دولياً.. هل تخسر البرتغال كنزها الاقتصادي؟
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