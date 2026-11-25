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وداعًا للعلاج الكيميائي.. علماء في كوريا الجنوبية ينجحون في إعادة برمجة خلايا سرطان القولون إلى خلايا سليمة دون تدميرها
تكنولوجيا
لعقودٍ طويلة، ارتكزت علاجات السرطان التقليدية، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، على استراتيجية واحدة وهي تدمير الخلايا الخبيثة والقضاء عليها، وهو نهج غالبًا ما يُلحق الضرر بالأنسجة السليمة المحيطة ويُسبّب آثارًا جانبية حادّة.
2026-11-25 | 04:55
2026-11-25T04:55:25+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
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وداعًا للعلاج الكيميائي.. علماء في كوريا الجنوبية ينجحون في إعادة برمجة خلايا سرطان القولون إلى خلايا سليمة دون تدميرها
275 شوهد
لعقودٍ طويلة، ارتكزت علاجات
السرطان
التقليدية، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، على استراتيجية واحدة وهي تدمير الخلايا الخبيثة والقضاء عليها، وهو نهج غالبًا ما يُلحق الضرر بالأنسجة السليمة المحيطة ويُسبّب آثارًا جانبية حادّة.
إلا أنّ فريقًا بحثيًا في
كوريا الجنوبية
نجح في إحداث تحول جذري في مفهوم علاج الأورام، بعد ابتكار تقنية تعيد برمجة خلايا سرطان القولون وتُرجعها إلى حالتها الطبيعية السليمة بدلًا من قتلها.
وقاد هذا الإنجاز العلمي
البروفيسور
كوانغ
هيون
تشو في
قسم الهندسة الحيوية
والدماغية بالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، بالتعاون مع
جامعة سيول الوطنية
. ونُشرت نتائج هذه الدراسات المحكّمة في دورية "أدفانسد ساينس" (Advanced Science) العلمية بين أواخر عام 2024 ومطلع عام 2025، فيما تواصلت أبحاث التحكم في الشبكات الجينية وتوسيع نطاقها خلال عام 2026.
واعتمد الباحثون على بيانات تسلسل الحمض النووي الريبي للخلية الواحدة والنمذجة الحاسوبية المتقدمة لبناء "توأم رقمي" يحاكي شبكات التنظيم الجيني في الأمعاء، وذلك عبر إطارين حاسوبيين ابتكرهما الفريق هما BENEIN وREVERT. ومن خلال محاكاة اللحظة الدقيقة التي تفقد فيها الخلية السليمة هويتها وتتحول إلى خلية سرطانية، تمكن العلماء من تحديد أربعة مفاتيح جينية رئيسية تتحكم في هذا التحول: وهي جينات MYB وHDAC2 وFOXA2 التي رصدها نموذج BENEIN، إضافة إلى إنزيم USP7 الذي حدده نموذج REVERT عند نقطة التحول الحرجة للخلية.
وتعمل هذه المفاتيح الجينية الأربعة على إبقاء الخلايا في حالة غير ناضجة، مما يدفعها إلى النمو والانقسام العشوائي السريع. وعندما قام الفريق البحثي بتعطيل هذه الجينات وإيقاف عملها في التجارب المخبرية، استعادت الخلايا السرطانية إشارات التواصل الخلوي الطبيعية وتوقفت عن التكاثر المفرط، لتتطور وتنضج مجددًا إلى خلايا معوية طبيعية وسليمة.
ولم تقتصر نجاحات هذه التقنية على المحاكاة الحاسوبية والمزارع الخلوية فحسب، بل أثبتت فعاليتها عبر اختبارات متدرجة شملت "العضيات" المستزرعة من أنسجة مرضى حقيقيين، وصولاً إلى التجارب الحية على الفئران، حيث أدى استهداف هذه المفاتيح الجينية إلى كبح نمو الأورام واستعادة الخصائص الطبيعية للأنسجة المصابة.
ويُمثّل هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة كليًّا في أبحاث وعلاج الأورام، إذ يثبت أنّ الخلايا السرطانية لا تزال تحتفظ بالشفرة الوراثية الكامنة التي تسمح لها بالعودة إلى طبيعتها السليمة.
ورغم أنّ الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر يُمثّل الخطوة الحاسمة المقبلة، فإنّ استهداف هذه المنظمات الجينية قد يمهد الطريق مستقبلًا لعلاجات دقيقة وغير سامة تروّض
السرطان
دون إلحاق الأذى بجسم المريض.
المحرر
منى بركات
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