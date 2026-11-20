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واتساب يختبر تحديثا يسمح بانضمام 1500 عضو للمجموعة الواحدة.. هل يطبق؟
تكنولوجيا
2026-11-20 | 15:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
31 شوهد
يستعد تطبيق
واتساب
لإحداث تغيير جديد في تجربة المحادثات الجماعية، عبر اختبار زيادة عدد المشاركين المسموح بانضمامهم إلى المجموعة الواحدة، ليرتفع الحد الأقصى إلى 1500 عضو، مقارنة بالسعة الحالية التي تتوقف عند 1024 مشاركا.
الخطوة تمنح المجموعات مساحة أكبر لاستيعاب المستخدمين دون الحاجة إلى إنشاء مجموعات إضافية.
وبحسب ما رصده موقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات
واتساب
، يعمل التطبيق على إتاحة السعة الجديدة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظامي التشغيل "أندرويد" و"iOS"، بما يسمح بضم عدد أكبر من الأعضاء إلى المحادثات الجماعية.
واتساب يرفع سقف المشاركين
يمثل التحديث المرتقب توسعًا جديدًا في قدرة واتساب على استيعاب المجموعات الكبيرة، إذ يضيف 476 مقعدًا جديدًا إلى الحد الأقصى الحالي، لترتفع السعة الإجمالية للمجموعة الواحدة إلى 1500 مشارك بدلًا من 1024.
ومن المقرر أن يصل التغيير إلى المستخدمين بصورة تدريجية، وهو ما يعني أن الميزة لن تكون متاحة لجميع الحسابات في الوقت نفسه، بل ستظهر تباعًا مع توسيع نطاق إتاحتها من جانب التطبيق.
ولا يقتصر التغيير على المجموعات التي ستُنشأ بعد إطلاق التحديث، إذ ستستفيد المجموعات القائمة أيضًا من السعة الجديدة تلقائيًا، دون مطالبة المشرفين بإجراء تعديلات أو اتخاذ خطوات إضافية لتفعيل الحد الأقصى الموسع.
ماذا يتغير للمستخدمين؟
يمنح الحد الجديد مسؤولي مجموعات واتساب فرصة لاستيعاب أعداد إضافية من المشاركين، مع الاحتفاظ بالمجموعات الحالية بدلًا من الاضطرار إلى توزيع الأعضاء على أكثر من محادثة جماعية بسبب بلوغ السعة القصوى.
وبمجرد وصول التحديث إلى الحسابات المعنية، ستتمكن المجموعات من استقبال أعضاء جدد حتى الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 1500 مشارك، ما يتيح إضافة 476 عضوًا إضافيًا مقارنة بالسعة السابقة.
تطوير المجموعات
يأتي توسيع عدد المشاركين ضمن سلسلة من التحسينات التي يعمل واتساب على تقديمها لتطوير تجربة المحادثات الجماعية، بعدما أعلن التطبيق خلال الشهر الماضي عن أربع ميزات جديدة تستهدف تسهيل التواصل وتنظيم الرسائل بين أعضاء المجموعات.
وشملت هذه الإضافات إتاحة تثبيت الرسائل دون حد زمني، ومشاركة تحديثات الحالة داخل المجموعات، إلى جانب توفير إمكانية تصفية المحادثات وفقًا للإشارات والردود، فضلًا عن السماح بمشاركة سجل الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الجدد بعد انضمامهم إلى المجموعة.
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