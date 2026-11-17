عودة الخدمات أنهت انقطاعاً عالمياً عطّل الاتصالات عبر الإنترنت للشركات والجهات الحكومية لأكثر من 24 ساعة.وكتبت الشركة على منصة "إكس"، "أكملنا جهودنا لمعالجة المشكلة الأساسية وراء هذه الواقعة واستعدنا الخدمة للعملاء والمناطق المتبقية التي تأثرت بالانقطاع".وقد شهدت خدمات شركة «مايكروسوفت» في الساعات الأخيرة ليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى منتصف الجمعة، انقطاعا تقنيا واسعا أربك سير العمل في عشرات الدول، وطال البريد الإلكتروني ومنصات الاجتماعات السحابية، وامتد تأثيره ليصل إلى أدوات .