في عصر الذكاء الاصطناعي... إل جي إلكترونيكس تعيد تعريف مفهوم الراحة الذهنية من خلال حملتها العالمية "Life’s Good" لعام 2026

مع اقتراب اليوم العالمي للصحة النفسية، تزداد أهمية النقاشات حول العافية النفسية. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعانون من "العبء الذهني"؛ ذلك الثقل غير المرئي الناجم عن تدفق المعلومات المستمر، والقرارات الصغيرة التي لا حصر لها، ومتطلبات الحياة اليومية. وتشير نتائج استطلاع أجرته شركة إل جي إلى أن الناس يقضون ما يقرب من ربع العام وهم يرزحون تحت وطأة هذا العبء الذهني، أي ما يعادل 87 يوماً في السنة*.كيف تتعامل إل جي مع "العبء الذهني"استجابةً للتأثير المتزايد للعبء الذهني على الحياة اليومية، تمحورت حملة إل جي لعام 2026، التي تحمل شعار “Life's Good”، حول رسالة "حرّر عقلك" (Free Up Your Mind). وتماشياً مع رؤية إل جي المتمثلة في تحقيق "منزل خالٍ من الأعباء المنزلية" (Zero Labor Home)، سلطت الحملة الضوء على دور تقنيات من إل جي في تخفيف الأعباء؛ إذ لا تقتصر فوائدها على تقليل الجهد البدني فحسب، بل تمتد لتشمل تخفيف العبء الذهني المرتبط بالمهام المنزلية والمتطلبات اليومية، وذلك من خلال تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجازها.الحملة قيد التنفيذتجسدت الحملة على أرض الواقع من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات؛ وكان محورها الرئيسي فيلماً يصور عائلة حقيقية تعاني من وطأة "العبء الذهني". وقد عبّر أفراد العائلة عن شعورهم بالثقل الذهني الناجم عن المتطلبات المستمرة للمسؤوليات المنزلية والحياة الأسرية، بينما أظهر الفيلم كيف تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي من إل جي -التي تتولى المهام الروتينية بهدوء في الخلفية- للعائلات الاستمتاع بلحظات أكثر قيمة ومعنى معاً.وصلت الحملة إلى المستهلكين في 53 سوقاً، وحققت أكثر من 3 مليارات مشاهدة للمحتوى من خلال المحتوى الرئيسي، والتعاون مع صنّاع المحتوى، وسرد القصص عبر ، والفعاليات والأنشطة المحلية.عقدت شركة إل جي شراكة مع الطبيبة النفسية المعتمدة جوديث ، بهدف إثراء الحملة برؤى الخبراء حول "العبء الذهني"، وذلك من خلال محتوى ومبادرات إعلامية يشرف عليها متخصصون.كما قدمت الحملة "اختبار العبء الذهني"، مشجعةً الناس على فهم العبء الذهني الذي يحملونه بشكل أفضل؛ وقد استقطب الاختبار أكثر من 570 ألف مشارك.ابتكار يجعل الحياة أفضلقال Kim Hyo-eun، رئيس قسم إدارة العلامة التجارية في شركة إل جي: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أثبتت حملة Life's Good كيف يمكن للابتكار أن يثري حياة الناس بطرق ذات مغزى".مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، ينبغي أن يتجاوز دوره مجرد توفير الراحة والكفاءة؛ إذ تكمن أهمية الابتكارات الحقيقية في قدرتها على تخفيف الأعباء غير المرئية، وإعادة الوقت والتركيز للأفراد -وهي أمور غالباً ما تستنزفها متطلبات الحياة اليومية.من خلال حملتها "Life's Good" لعام 2026، أظهرت إل جي نهجاً أكثر تروياً ومراعاةً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؛ نهجاً يساهم في تخفيف الأعباء الذهنية ودعم الرفاهية اليومية، مما يتيح للأفراد مساحة أكبر للاستمتاع بتجربة "Life's Good".لمعرفة المزيد حول الحملة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني عبر النقر