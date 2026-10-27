إل جي إلكترونيكس تنقل إرثها القائم على الابتكار المتمحور حول العميل إلى "تايمز سكوير"

يستعرض فيلم "الحياة تطرح الأسئلة، و إل جي تقدم الإجابات" (Life Asks, LG Answers) قصة استجابة إل جي لاحتياجات عملائها المتغيرة من خلال ابتكارات مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، بدلاً من الاكتفاء بعرض تسلسل زمني للمنتجات.فعلى سبيل المثال، طُوِّرت غسالة ™LG TWINWash استجابةً لرغبة العملاء في غسل كميات مختلفة من الملابس بشكل منفصل وفي الوقت ذاته، بينما تتيح ثلاجة ™LG InstaView للمستخدمين رؤية ما بداخلها دون الحاجة إلى فتح بابها. ولتعريف الجمهور حول العالم بقصتها وتاريخها، ستتواصل إل جي مع عملائها عبر مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية والتقليدية؛ حيث ستستهل ذلك بعرض فيلم الحملة في ساحة " " بمدينة ، مع التخطيط لعرضه أيضاً في ساحة "بيكاديللي سيركس" بالعاصمة البريطانية .ابتكارٌ صاغتْه تجارب الحياة، وأثبتتْه اختبارات الزمنإلى جانب إطلاق المحتوى على مستوى العالم، طُرِحت برامج إقليمية تتيح للعملاء مشاركة تجاربهم حول كيفية بقاء أجهزة إل جي جزءاً من حياتهم اليومية على مر السنين. ففي اللاتينية، دعت حملة "حياتي مع إل جي" (My Life with LG) العملاء في كل من وكولومبيا وبيرو إلى تقديم صور وقصص شخصية عن أجهزة إل جي التي امتلكوها واستخدموها لسنوات طويلة؛ بدءاً من المنتجات التي توارثتها الأجيال، وصولاً إلى الأجهزة التي ارتبطت بمحطات مهمة في حياة العائلة. وقد جرى تحويل القصص إلى محتوى رقمي وإعلامي، يبرز العلاقات الراسخة التي بناها العملاء مع منتجات إل جي.بعد إطلاقها في أمريكا اللاتينية، ستتوسع مبادرة "حياتي مع إل جي" (My Life with LG) لتشمل أسواقاً مختارة في الشرق الأوسط، داعيةً المزيد من العملاء لمشاركة قصصهم الشخصية حول استخدام أجهزة إل جي على مر السنين. ومن خلال الجمع بين رؤية إل جي وتجارب واقعية لعملائها حول العالم، تقدم هذه الحملة الجديدة -التي تحتفي بإرث الشركة- صورةً جليةً لمسيرةٍ من الابتكار، صاغتها تفاصيل الحياة وأثبتت جدارتها عبر الزمن.تتبنى إل جي النهج ذاته القائم على التركيز على العملاء في رؤيتها للمنزل المستقبلي. فمن خلال الجمع بين خبرتها في الأجهزة المنزلية والتقنيات الأساسية من جهة، والأجهزة المعتمدة على والروبوتات المنزلية من جهة أخرى، ستواصل الشركة تطوير حلول جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائها.قال Baek Seung-tae، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية والحلول الذكية: "لقد أكسبنا التزامنا بالابتكار، على مدى عقود، ثقةً راسخة من عملائنا. وانطلاقاً من هذا الإرث القوي، سنواصل إيجاد حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ونعمل على صياغة مستقبل الحياة المنزلية".يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول شعار "الحياة تطرح الأسئلة، و إل جي تقدم الإجابات" (Life Asks, LG Answers)، وعن مسيرة إل جي الحافلة بالابتكارات المستوحاة من تطلعات العملاء،