إل جي إلكترونيكس تنقل إرثها القائم على الابتكار المتمحور حول العميل إلى "تايمز سكوير"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هاري كين يتوج بالكرة الذهبية لعام 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-579883-639287013131915645.jfif
إل جي إلكترونيكس تنقل إرثها القائم على الابتكار المتمحور حول العميل إلى "تايمز سكوير"
تكنولوجيا
2026-10-27 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
38 شوهد
أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس حملة عالمية تستعرض تاريخها العريق في تحويل الاحتياجات المتطورة للعملاء إلى ابتكارات هادفة في مجال الأجهزة المنزلية. وقد انطلقت الحملة في 14 تشرين الأول بعرض فيلمها الجديد "الحياة تطرح الأسئلة، و إل جي تقدم الإجابات" (Life Asks, LG Answers) في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة
نيويورك
. وستتوسع الحملة لتشمل مختلف أنحاء العالم من خلال هذا الفيلم، وسلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة، وموقع إلكتروني مخصص، وأنشطة إعلامية، وبرامج تتيح للعملاء المشاركة في مناطق رئيسية حول العالم. ولا تقدم هذه الأنشطة تاريخ "إل جي" كسجلٍ للماضي فحسب، بل تبرزه كقصة مستمرة من الابتكارات المستوحاة من تطلعات العملاء، والتي أثبتت كفاءتها على مر الزمن.
الإجابة على تساؤلات الحياة المتجددة
يستعرض فيلم "الحياة تطرح الأسئلة، و إل جي تقدم الإجابات" (Life Asks, LG Answers) قصة استجابة إل جي لاحتياجات عملائها المتغيرة من خلال ابتكارات مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، بدلاً من الاكتفاء بعرض تسلسل زمني للمنتجات.
فعلى سبيل المثال، طُوِّرت غسالة ™LG TWINWash استجابةً لرغبة العملاء في غسل كميات مختلفة من الملابس بشكل منفصل وفي الوقت ذاته، بينما تتيح ثلاجة ™LG InstaView للمستخدمين رؤية ما بداخلها دون الحاجة إلى فتح بابها. ولتعريف الجمهور حول العالم بقصتها وتاريخها، ستتواصل إل جي مع عملائها عبر مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية والتقليدية؛ حيث ستستهل ذلك بعرض فيلم الحملة في ساحة "
تايمز سكوير
" بمدينة
نيويورك
، مع التخطيط لعرضه أيضاً في ساحة "بيكاديللي سيركس" بالعاصمة البريطانية
لندن
.
ابتكارٌ صاغتْه تجارب الحياة، وأثبتتْه اختبارات الزمن
إلى جانب إطلاق المحتوى على مستوى العالم، طُرِحت برامج إقليمية تتيح للعملاء مشاركة تجاربهم حول كيفية بقاء أجهزة إل جي جزءاً من حياتهم اليومية على مر السنين. ففي
أمريكا
اللاتينية، دعت حملة "حياتي مع إل جي" (My Life with LG) العملاء في كل من
المكسيك
وكولومبيا وبيرو إلى تقديم صور وقصص شخصية عن أجهزة إل جي التي امتلكوها واستخدموها لسنوات طويلة؛ بدءاً من المنتجات التي توارثتها الأجيال، وصولاً إلى الأجهزة التي ارتبطت بمحطات مهمة في حياة العائلة. وقد جرى تحويل القصص
المختارة
إلى محتوى رقمي وإعلامي، يبرز العلاقات الراسخة التي بناها العملاء مع منتجات إل جي.
بعد إطلاقها في أمريكا اللاتينية، ستتوسع مبادرة "حياتي مع إل جي" (My Life with LG) لتشمل أسواقاً مختارة في الشرق الأوسط، داعيةً المزيد من العملاء لمشاركة قصصهم الشخصية حول استخدام أجهزة إل جي على مر السنين. ومن خلال الجمع بين رؤية إل جي وتجارب واقعية لعملائها حول العالم، تقدم هذه الحملة الجديدة -التي تحتفي بإرث الشركة- صورةً جليةً لمسيرةٍ من الابتكار، صاغتها تفاصيل الحياة وأثبتت جدارتها عبر الزمن.
تتبنى إل جي النهج ذاته القائم على التركيز على العملاء في رؤيتها للمنزل المستقبلي. فمن خلال الجمع بين خبرتها في الأجهزة المنزلية والتقنيات الأساسية من جهة، والأجهزة المعتمدة على
الذكاء الاصطناعي
والروبوتات المنزلية من جهة أخرى، ستواصل الشركة تطوير حلول جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائها.
قال Baek Seung-tae، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية والحلول الذكية: "لقد أكسبنا التزامنا بالابتكار، على مدى عقود، ثقةً راسخة من عملائنا. وانطلاقاً من هذا الإرث القوي، سنواصل إيجاد حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ونعمل على صياغة مستقبل الحياة المنزلية".
يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول شعار "الحياة تطرح الأسئلة، و إل جي تقدم الإجابات" (Life Asks, LG Answers)، وعن مسيرة إل جي الحافلة بالابتكارات المستوحاة من تطلعات العملاء،
أنقر هنا
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إل جي إلكترونيكس تدعو العالم لتجربة "ابتكار يتناغم مع أسلوب حياتك" في معرض IFA 2026
04:07 | 2026-08-13
إل جي إلكترونيكس تستعرض تجربتها التلفزيونية الحائزة على جوائز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026
02:00 | 2026-09-27
إل جي إلكترونيكس تستعرض الجيل القادم من المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026
02:00 | 2026-09-23
إل جي إلكترونيكس تطلق حملة Life’s Good 2026 لتحرير الأذهان والتركيز على ما يهم حقا
06:50 | 2026-08-26
السومرية
أل جي
الذكاء الاصطناعي
مدينة نيويورك
تايمز سكوير
شركة تطوير
المختارة
كولومبيا
روبوتات
المكسيك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأردن يكشف مفاجأة بشأن هجوم كنيسة الكرك
دوليات
41.09%
10:50 | 2026-10-26
الأردن يكشف مفاجأة بشأن هجوم كنيسة الكرك
10:50 | 2026-10-26
حفل الكرة الذهبية 2026 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة وأبرز المرشحين
رياضة
25.86%
07:00 | 2026-10-26
حفل الكرة الذهبية 2026 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة وأبرز المرشحين
07:00 | 2026-10-26
الوقف السني يوجه اعماماً لجميع ائمة وخطباء الجمعة في العراق
محليات
17.4%
12:11 | 2026-10-26
الوقف السني يوجه اعماماً لجميع ائمة وخطباء الجمعة في العراق
12:11 | 2026-10-26
المرور تمنع هذه العجلات من السير على الطرق
محليات
15.64%
11:30 | 2026-10-26
المرور تمنع هذه العجلات من السير على الطرق
11:30 | 2026-10-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-26
Live Talk
ثقافة الـ دي جي في المجتمع العراقي - الحلقة ١٤٢ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-26
Live Talk
ثقافة الـ دي جي في المجتمع العراقي - الحلقة ١٤٢ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-26
عشرين
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
عشرين
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
ناس وناس
ساحة الخلاني في العاصمة بغداد - الحلقة ١٥٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2026 | 2026
14:00 | 2026-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-10-26
Live Talk
ثقافة الـ دي جي في المجتمع العراقي - الحلقة ١٤٢ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-26
Live Talk
ثقافة الـ دي جي في المجتمع العراقي - الحلقة ١٤٢ | الموسم 2
12:00 | 2026-10-26
عشرين
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
عشرين
تشرين .. اكبر من استذكار واكثر من احتجاج - عشرين م٥ - الحلقة ٧٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-25
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
اخترنا لك
ميزة جديدة في ChatGPT تتيح قفل المحادثات الحساسة برمز PIN
06:09 | 2026-10-21
الذكاء الاصطناعي يقلقك؟.. إليك الأسباب وطرق التعامل معه
10:54 | 2026-10-20
ميزة جديدة في واتساب تتيح إضافة تسجيلات صوتية للملصقات
11:07 | 2026-10-19
زين العراق وسامسونج تعلنان شراكة استراتيجية لتقديم تجربة متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال في العراق
08:30 | 2026-10-15
تحذير من "ديدان الذكاء الاصطناعي".. هل تصبح أجهزتكم هدفاً للاختراق الذاتي؟
09:54 | 2026-10-14
أبل تستعد لإطلاق أجهزة منزل ذكي للتحكم بالأقفال والحرارة
09:31 | 2026-10-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.