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زين العراق وسامسونج تعلنان شراكة استراتيجية لتقديم تجربة متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال في العراق

تكنولوجيا

2026-10-15 | 08:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زين العراق وسامسونج تعلنان شراكة استراتيجية لتقديم تجربة متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال في العراق
104 شوهد

أعلنت زين العراق عن شراكة استراتيجية مع سامسونج إلكترونيكس، تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال، من خلال عروض وخدمات تلبي احتياجاتهم وتمنحهم قيمة أكبر. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية زين في بناء شراكات نوعية مع كبرى العلامات العالمية، وإتاحة أحدث التقنيات لزبائنها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وتجمع الشراكة ريادة سامسونج في قطاع الأجهزة الذكية والتقنيات المتقدمة مع خبرة زين العراق في خدمات الاتصال والحلول الرقمية وفهم احتياجات السوق العراقية. وتشمل تطوير برامج مرنة لاقتناء الأجهزة وتحديثها، وخيارات التقسيط وعروض حصرية، وتعزيز اتاحة الاجهزة عبر شبكة مراكز زين العراق المنتشرة في كل المحافظات وقنواتها الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تطوير حلول لقطاع الأعمال وتمكين فرق مخصصة لتقديم الدعم ومساعدة الزبائن على اختيار الأجهزة والخدمات الأنسب لاحتياجاتهم.
وقال إيمري غوركان، الرئيس التنفيذي لزين العراق: "نعتز بشراكتنا مع سامسونج، وما تتمتع به من منظومة واسعة من الأجهزة والحلول المتطورة. سنقدّم معاً خيارات أوسع وتجربة أكثر سهولة ومرونة لزبائننا. هدفنا أن نمنح الأفراد وقطاع الأعمال قيمة أكبر، من خلال عروض وخدمات تلبي احتياجاتهم اليوم وتواكب تطلعاتهم للمستقبل."
وتعليقاً على الشراكة، قال جونغهو كانغ، رئيس سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي "تمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة ومهمة في تعاوننا مع زين العراق، وتعزز قدرتنا على تقديم أحدث أجهزة سامسونج وابتكاراتها إلى المزيد من الزبائن في جميع أنحاء العراق. ومن خلال الجمع بين الريادة التقنية لسامسونج وانتشار زين العراق في السوق وخبرتها باحتياجات الزبائن، نهدف إلى توفير خيارات أوسع للأفراد وقطاع الأعمال، وخيارات شراء أكثر مرونة، وحلول تستجيب لاحتياجاتهم المتغيرة".
وتعزز الشراكة دور زين العراق شريكاً رقمياً للأفراد والمؤسسات، ضمن منظومة تجمع الاتصال والأجهزة والخدمات تسهم في توسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية ودعم نمو الأعمال والاقتصاد الرقمي في العراق.
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