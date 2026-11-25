وذكرت الشركة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، أن النموذج الجديد سجل دقة بلغت 71.7 بالمئة في اختبارات فهم الصور، مقابل 47.4 بالمئة للإصدار السابق، فيما ارتفعت نسبة الالتزام بالتعليمات المعقدة من 62.5 إلى 78.1 بالمئة.وأضافت أن النموذج حقق تحسناً في أداء المهام التخصصية، فضلاً عن ارتفاع كفاءته في البحث عبر الإنترنت والإجابة عن الأسئلة المعقدة، إذ سجل 64.5 بالمئة في اختبارات البحث عند أعلى مستويات الاستدلال، مقابل 54.4 بالمئة للإصدار السابق.وأشارت إلى أن التحديثات شملت تعزيز معايير السلامة في المحادثات المرتبطة بالمراهقين والموضوعات الحساسة، إلى جانب تطوير أدوات العمل التعاوني والإملاء الصوتي المباشر، بما يتيح تحويل الكلام إلى نص أثناء التحدث وإلغاء الحد الزمني السابق للتسجيل.وبينت الشركة أنها بدأت إتاحة النموذج الجديد تدريجياً لمشتركي الباقات المدفوعة المؤهلة حول العالم، وفقاً لإعدادات الحسابات والمؤسسات، وتستند نتائج الأداء المعلنة إلى اختبارات داخلية أجرتها الشركة، وليست تقييمات مستقلة.