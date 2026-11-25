وجاء هذا الإنجاز خلال افتتاح أول للجيل الخامس في في كلية المعلومات بجامعة النهرين في . ويُنفَّذ المشروع برعاية هيأة الإعلام والاتصالات وبدعم من ، استكمالاً لاتفاقية الشراكة الموقّعة في نيسان 2026.ويُخصَّص المختبر بشكل رئيسي للبحث والتطوير، إذ يوفّر للمهندسين والباحثين والطلبة بيئة عملية متكاملة للجيل الخامس لتصميم التطبيقات واختبارها والتحقق منها في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والاتصالات فائقة السرعة ومنخفضة التأخير والحوسبة المتقدمة، مع بناء الخبرات الوطنية التي يحتاجها العراق مع اقتراب الإطلاق التجاري للجيل الخامس.وقال عامر الصنّاع، الرئيس التنفيذي في شركة آسياسيل: "اليوم دخل العراق عصر الجيل الخامس. إن إجراء أول اتصال بالجيل الخامس وتسجيل أعلى سرعة في تاريخ البلاد ليس إنجازاً تقنياً فحسب، بل دليل على أن العراق جاهز للجيل القادم من الاتصالات. ومن خلال وضع هذه القدرات داخل ، فإننا نستثمر في الكفاءات التي ستبني مستقبل العراق الرقمي. نتقدم بالشكر إلى هيأة الإعلام والاتصالات على رؤيتها ورعايتها، وإلى جامعة النهرين على شراكتها."وقال بليغ ، التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات: "تلتزم الهيأة بتمكين التقنيات التي تسرّع التحول الرقمي في العراق. ويمثّل هذا المختبر خطوة مهمة في تهيئة المنظومة الوطنية للجيل الخامس، ويمنح مهندسينا وباحثينا الأدوات اللازمة لتطوير حلول تخدم المواطن العراقي والاقتصاد الوطني. نهنئ آسياسيل وجامعة النهرين على هذا الإنجاز."وقال المهندس بلاسم سالم في هيئة الاعلام والاتصالات: بأن الهيئة حريصة دائما على دعم قطاع التعليم بالعراق بمشاريع عدة ضمن الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق وان مشروع المختبر هو احد هذه الرؤى التي تضمن توفير البنى التحتية للطلبة للتعرف على احدث التقنيات والعمل عليها بشكل عملي وبما يضمن توفير خريجين متخصصين بتقنيات الجيل الخامس.ويعزّز هذا الإطلاق استراتيجية آسياسيل لقيادة التحول الرقمي في العراق من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية للشبكة والابتكار والكفاءات الوطنية، في إطار استعداداتها للإطلاق التجاري لخدمات الجيل الخامس.