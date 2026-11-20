فخلف الانبهار البصري والتقني الذي تعد به الشركة المنتجة، يختبئ واقع افتراضي شديد الخطورة قد يتسلل إلى غرف الأطفال دون أن يدرك الآباء حجم الكارثة السلوكية التي يحملها.على عكس الأجزاء السابقة، تعتمد لعبة GTA 6 على تقنيات ذكاء اصطناعي ومحركات رسوميات فائقة الدقة تجعل مشاهد العنف، السطو المسلح، والمطاردات الدموية أقرب ما يكون إلى بث حي من شوارع الجريمة. ووفقًا لمختصين في سلوك الطفل، فإنّ خطورة هذه "الواقعية المفرطة" تكمن في قدرتها على إذابة الفواصل الذهنية لدى الطفل بين العالم الافتراضي والواقع الحقيقي، ما يحوّل السلوك الإجرامي داخل الشاشة إلى فعل مألوف ومثير للإعجاب.رغم أنّ الهيئات الرقابية العالمية تضع اللعبة في خانة "للبالغين فقط (+18)" نظرًا لاحتوائها على مشاهد إباحية، تعاطي ممنوعات، وألفاظ نابية، إلا أنّ الواقع يشير إلى فجوة رقابية خطيرة؛ إذ يتمكن ملايين الأطفال حول العالم من الوصول إلى هذه الألعاب بسهولة، سواء عبر الشراء الرقمي أو عبر مقاطع البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، وسط غياب تام لوعي كثير من الأسر بطبيعة المحتوى.لا تتوقف المخاطر عند حدود القصة الفردية للعبة، بل تمتد إلى طور اللعب الجماعي عبر الإنترنت (Online)، حيث يجد الطفل نفسه في بيئة مفتوحة للتواصل الصوتي المباشر مع غرباء بالغين من مختلف دول العالم. وتُحذر تقارير الأمن السيبراني من أن هذه المساحات غير الخاضعة للرقابة غالبًا ما تكون بؤرًا للتنمر الإلكتروني، الاستغلال، وتلقين الأطفال سلوكيات وألفاظًا خارجة عن القيم الأسرية.أمام هذا التحدي الرقمي المتسارع، يجمع الخبراء على أن المنع العشوائي لم يعد حلًّا مجديًا في عصر الانفتاح التقني، داعين أولياء الأمور إلى تفعيل أنظمة الرقابة الأبوية (Parental Controls) المدمجة في أجهزة الألعاب، ومراجعة التصنيفات العمرية بدقة قبل الشراء، وفتح قنوات حوار صريحة مع الأبناء لتحصينهم من الانجراف خلف بريق الشاشات.لا تشترِ أي لعبة دون التحقق من رمز العمر (PEGI 18 أو ESRB M) المطبوع على الغلاف.تتيح أجهزة PlayStation وXbox والحواسيب قفل الألعاب غير المناسبة ومنع الشراء أو الدردشة الصوتية مع الغرباء.اشرح لطفلك بهدوء سبب عدم ملاءمة اللعبة لعمره، وقدّم له بدائل ممتعة ومناسبة لمرحلته العمرية.تظل التكنولوجيا سلاحًا ذا حدين؛ ووعي الأسرة هو خط الدفاع الأول. حماية الأطفال من مخاطر لعبة مثل GTA 6 لا تعني حرمانهم من الترفيه، بل توجيههم نحو محتوى آمن يبني عقولهم ولا يشوّه براءتهم.