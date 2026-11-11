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رسائلكم في خطر.. آبل تحث المستخدمين على تحديث "آيفون" فورا
تكنولوجيا
2026-11-11 | 08:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
613 شوهد
حثّت شركة آبل مستخدمي هواتف "آيفون" على تثبيت أحدث تحديث لنظام التشغيل iOS، محذّرة من أن عدم تحديث الأجهزة قد يتيح للقراصنة إمكانية الاطلاع على الرسائل.
وأطلقت آبل تحديث "iOS 27.2.1"، والذي لا يتضمن ميزات جديدة أو تغييرات كبيرة كما في بعض الإصدارات السابقة، لكنه يحمل أهمية أمنية أكبر. وتقول آبل في ملاحظات الإصدار إن التحديث "يوفر إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز "آيفون""، من دون الكشف عن تفاصيل هذه الثغرات.
وبحسب معلومات إضافية، فإن بعض المشكلات تتعلق بتطبيق "iMessage"؛ إذ قد تسمح إحدى الثغرات لمخترق بالانضمام إلى محادثة جماعية من دون دعوة والاطلاع على الرسائل المتبادلة فيها، فيما قد تمكّن ثغرة أخرى من رؤية الرسائل التي أُرسلت داخل المجموعة قبل انضمام المستخدم إليها.
كما تشمل الثغرات مشكلات في آلية اتصال أجهزة آبل ببعضها، بينها ثغرتان مرتبطتان بتقنية "بلوتوث"، إحداهما قد تتيح للمخترقين استخدام جهاز لاسلكي لتشغيل شيفرة خاصة على الجهاز المستهدف.
ورغم ذلك، لم تؤكد آبل أن أيا من هذه الثغرات استُغلت فعليا من قبل المخترقين. وقال آدم بوينتون، مدير الاستراتيجية المؤسسية الأول في شركة Jamf المتخصصة في إدارة وحماية أجهزة آبل داخل الشركات والمؤسسات والمدارس: "الأمر يتعلق بتثبيت التحديث بسرعة، لا بإثارة الذعر".
ويمكن للمستخدمين تثبيت التحديث عبر الإعدادات ثم "عام" ثم "تحديث البرامج"، كما قد تظهر للمستخدمين رسالة تطلب تثبيته، أو يتم تثبيته تلقائيا على الأجهزة المفعّلة فيها هذه الخاصية.
يذكر أن بعض تحديثات آبل الأخيرة حملت إضافات أكبر، إذ أضاف إصدار "iOS 27.2" السابق مجموعة من التحسينات، بينها قدرة
siri
على تذكر المحادثات السابقة، إلى جانب تعديلات على تطبيقي "Messages" و"Photos".
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